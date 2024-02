Carnaval 2024: Arteris Fernão Dias alerta para os riscos de dirigir alcoolizado

A Arteris Fernão Dias orienta motoristas e passageiros que vão viajar no feriado de Carnaval sobre comportamentos de risco na rodovia BR-381. A concessionária, prevê que mais de 1,6 milhão de veículos passem pelos 562,1 quilômetros da rodovia, que liga as cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), entre os dias 9 e 14 de fevereiro, cerca de 300 mil a mais na comparação com o Carnaval do ano passado. Uma média de 190 mil veículos de passeio passarão pela rodovia por dia, 19% a mais que nos dias de tráfego normal.

Segundo o gerente de Operações, Edivaldo Braga, “os usuários devem redobrar a atenção ao pegar a pista por conta do tráfego mais intenso de veículos nesta época do ano e respeitar rigorosamente as leis de trânsito para evitar acidentes nas estradas”.

(Foto: Divulgação / Arteris Fernão Dias)

A Arteris Fernão Dias também alerta para o uso de álcool nessa época do ano, que se combinada com volante, além de ser crime, pode custar a vida. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Seca determina uma multa de R$ 2.934,70, além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Há ainda o risco de prisão, caso seja constatada a presença de álcool no sangue a partir de 0,34 mg/l. Além de ser infração gravíssima, possui o fator multiplicador que aumenta o valor base em 10 vezes. Caso o condutor seja flagrado novamente dirigindo embriagado dentro do período de 12 meses, sua CNH é cassada e uma nova multa é imposta, desta vez com valor em dobro.

“É importante reforçar que bebida alcoólica pode reduzir a capacidade de concentração e atenção ao volante e ocasionar acidentes graves nas rodovias. Usar celular enquanto dirige também. Por isso, seja responsável no trânsito e aproveite a folia com segurança”, destaca Edivaldo.

A Polícia Rodoviária Federal, parceira da Arteris Fernão Dias em diversas ações, também estará com uma operação especial durante o Carnaval. Todo seu efetivo envolvido em ações para segurança viária, focando em infrações relacionadas aos acidentes mais graves, em especial o uso de álcool ao dirigir. “A embriaguez ao volante causa inúmeras mortes nas rodovias brasileiras. Se for dirigir não beba e lembre-se que a segurança no trânsito é de responsabilidade de todos”, ressalta o chefe da Delegacia da PRF em Pouso Alegre, João Eustáquio Ramos.

No trânsito, todo cuidado é pouco, principalmente em períodos onde o volume de veículos na estrada é maior. Se beber, não dirija, e se for dirigir, não beba e tente também conscientizar as pessoas próximas a não pegarem o volante.

Dica importante

Para otimizar o fluxo e evitar possíveis pontos de lentidão próximos aos pontos de pedágio, a Arteris Fernão Dias oferece a seus usuários a possibilidade de pagar a tarifa por meio de débito por aproximação nas cabines manuais. A modalidade está nas oito praças de pedágio da BR-381. São permitidos pagamentos com a utilização de cartões de débito, smartphones e relógios que tenham a tecnologia NFC.

O pagamento por cartão de débito está disponível nas praças de pedágio P1, em Mairiporã/SP, P2, em Vargem/SP, P3, em Cambuí/MG, P4, em Careaçu/MG, P5, em Carmo da Cachoeira/MG, P6, em Santo Antônio do Amparo/MG, P7, em Carmópolis de Minas/MG, e P8, em Itatiaiuçu/MG. A tarifa básica para automóveis é de R$ 2,90. Motos pagam R$ 1,45. Veículos comerciais pagam conforme o número de eixos.

A Arteris Fernão Dias também disponibiliza o sistema de cancela automática, pelo Conectar, Taggy, Sem Parar e Veloe para agilizar ainda mais a passagem dos usuários nas praças de pedágio.

Confira informações em tempo real da rodovia pelo perfil da concessionária no Twitter @Arteris_AFD ou pela central de atendimento pelo 0800 283 0381.

Fonte: Arteris Fernão Dias