Cerca de 693 mil veículos devem passar pelo Corredor Dom Pedro no Feriado de Corpus Christi

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, aguarda a passagem de 693 mil veículos em cinco dias de Operação Especial por conta do feriado de Corpus Christi. A previsão é levemente superior ao verificado no feriado de 2022, quando 688 mil veículos utilizam as vias.

A Operação Especial teve início à 0h desta quarta-feira, 7 de junho, véspera do feriado cristão. O maior volume de tráfego deverá ser verificado no período das 16h às 21h.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Até a noite de domingo, 11 de junho, guinchos e ambulâncias da Concessionária permanecerão posicionados em pontos estratégicos do Corredor Dom Pedro, para garantir a agilidade nos atendimentos. O monitoramento ininterrupto contará com 94 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorrerão as rodovias, para prestar auxílio aos motoristas.

O maior movimento será na rodovia D. Pedro I (SP-065), com previsão da passagem de pouco mais de 463 mil veículos durante os cinco dias. A via interliga nove cidades do interior paulista, entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba, e faz a conexão com importantes vias, como Anhanguera (SP-330), Fernão Dias (BR-381) e Dutra (BR-116).

A rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), que liga a cidade de Campinas a Conchal, passando por municípios como Cosmópolis e Paulínia, deve receber 110 mil usuários durante a Operação Especial. Na região de Jundiaí, 92 mil veículos são esperados na rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360), enquanto 26 mil automóveis devem passar pela rodovia Romildo Prado (SP-063), entre as cidades de Itatiba e Louveira.

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras