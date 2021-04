Cinco corpos são retirados de cemitério clandestino descoberto em Jarinu

Equipes policiais continuam em uma área de mata em Jarinu (SP) onde corpos foram encontrados enterrados no início da noite de segunda-feira (19). Segundo a Guarda Civil Municipal, até as 11h desta terça-feira (20) cinco corpos foram retirados do local.

Polícia retira corpos de cemitério clandestino descoberto em Jarinu (Foto: Divulgação)

A polícia foi chamada por volta de 16h30 de segunda-feira e, mais de 18 horas depois do início das buscas, agentes da Polícia Civil e da Guarda continuavam no local. A área de mata fica na Estância Marília.

Os corpos estavam em estado de decomposição e ainda não foi possível a identificação das vítimas.

Durante a noite de segunda-feira, dois corpos tinham sido encontrados, o primeiro por volta de 18h e o segundo cerca de meia hora depois. Ambos estavam enterrados, informou a Guarda Civil Municipal.

As equipes da Guarda Municipal e da Polícia Civil estão usando uma escavadeira para ajudar no trabalho. A equipe do canil da Guarda de Guarulhos foi chamada para ajudar nas buscas.

De acordo com a Guarda, dois trabalhadores de uma fazenda que encontraram duas covas rasas durante o serviço. Eles ligaram para a corporação assim que notaram que a terra estava “fofa”.

As equipes continuam fazendo buscas na região para saber se há mais corpos enterrados.

Fonte: G1.globo.com