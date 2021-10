Circuito de segurança flagra assalto em joalheria em shopping de Bragança Paulista

A Polícia Civil investiga um roubo a uma joalheria em um shopping de Bragança Paulista (SP). Imagens do circuito de segurança da loja registraram a ação dos criminosos.

A ação aconteceu no começo da noite de segunda-feira (11) e os criminosos conseguiram levar uma grande quantidade de joias. Ninguém se feriu.

(Imagem: Circuito interno cedida pela Polícia Civil)

O primeiro criminoso entra na loja e se passa por um cliente. Dois minutos depois, outros dois criminosos chegam e anunciam o assalto.

Foram cerca de 10 minutos dentro do estabelecimento em um momento de grande movimento no shopping. No momento da fuga, os criminosos chegaram a apontar a arma para algumas pessoas.

A polícia acredita que outros criminosos aguardavam a saída deles do lado de fora e que o grupo planejava o crime há algum tempo. O carro usado pela quadrilha foi abandonado a alguns metros do shopping.

O caso está sendo investigado na Delegacia de Investigações Gerais. Ninguém foi preso.

O Bragança Garden Shopping informou em nota que lamenta o que aconteceu e que está prestando suporte às vítimas. Disse também que vai colaborar com as investigações e que o empreendimento segue funcionando normalmente. A loja foi procurada, mas não retornou até a publicação da reportagem.

Fonte: G1.globo.com