Com hospitais lotadas por Covid-19, Bragança Paulista avalia medidas restritivas

Com leitos de UTI e enfermaria lotados e com fila de espera, a prefeitura de Bragança Paulista avalia a adoção de medidas restritivas nesta segunda-feira (14). A cidade está com 100% de ocupação nos leitos de UTI e até o fim de semana, 56 pessoas aguardavam por uma vaga de internação.

De acordo com a prefeitura, o comitê de saúde vai se reunir nesta segunda no paço municipal para discutir a necessidade de novas medidas de restrição para frear o avanço da doença. No dia 5 de junho, a gestão publicou decreto com restrições para a prática de esportes e eventos.

A proposta inicial da gestão era frear a circulação do vírus, diante do aumento do número de casos, mas sem impactar o comércio. Apesar disso, durante a restrição foram registrados 460 casos e 15 mortes pela doença. Até este domingo (13) Bragança Paulista registrou 19.559 infectados e 424 óbitos por conta da Covid-19.

Com a alta, a cidade chegou mais uma vez a capacidade total nos leitos de UTI e enfermaria para o tratamento da doença. Até o fim de semana, sem vagas na cidade, 34 pessoas aguardavam transferência para enfermaria e outras 22 para UTI.

