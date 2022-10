Concessionária orienta romeiros que seguem pela D. Pedro I rumo à Aparecida

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, faz até a próxima quarta-feira, 12 de outubro, campanha de orientação a romeiros que utilizam a rodovia D. Pedro I (SP-065) em caminhadas rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Desde o início da semana, grupos já foram avistados na rodovia.

A principal orientação é para que a caminhada seja feita pela pista norte (sentido Campinas), no contrafluxo dos veículos, preferencialmente pelo gramado lateral, com proteção de defensas metálicas ou barreiras rígidas.

Romeiros utilizam a rodovia D. Pedro I rumo à Aparecida (Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

As equipes de inspeção, que trafegam 24h por todo o Corredor Dom Pedro, têm abordado os pedestres, dando esta e outras dicas de segurança. Coletes refletivos também são distribuídos.

A Concessionária faz o monitoramento dos grupos por meio das câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO). Para alertar os motoristas sobre a presença de romeiros, a Concessionária faz a divulgação em seus painéis de mensagem variável (PMVs).

Confira outras orientações aos romeiros

* Caminhe em fila indiana, o mais distante possível da pista e do acostamento;

* Use roupas claras e coloridas. Se possível, use faixas refletivas. Aumente ao máximo a sua visibilidade para os motoristas;

* Evite fazer a caminhada após as 18h, por conta da baixa visibilidade;

* Descanse fora da rodovia. Se houver veículo de apoio, estacione-o em local seguro, nunca no acostamento;

* Se chover, interrompa a caminhada. Os riscos são maiores com pista molhada

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras