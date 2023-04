Concessionária que administra a Fernão Dias estima mais de 980 mil veículos no feriado de Páscoa

A Arteris, concessionária que administra a Rodovia Fernão Dias, realizará uma operação especial de tráfego para o feriado prolongado de Páscoa. Entre os dias 6 e 9 de abril, a estima-se que cerca de 980 mil de veículos devem trafegar no trecho entre Contagem (MG) e Guarulhos (SP) da BR-381. Equipes extras estarão em pontos estratégicos da rodovia e haverá sinalização em trechos específicos ao longo dos 562 quilômetros administrados.

Toda a operação da Arteris Fernão Dias é coordenada a partir do Centro de Controle Operacional (Foto: Arteris Fernão Dias)

Previsão de tráfego

O pico previsto na saída do feriado será na quinta (6) e sexta-feira (7), com 304 mil e 239 mil veículos, respectivamente. No retorno, 271 mil veículos são esperados no domingo (9). A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho paulista entre Guarulhos e Bragança Paulista e no trecho mineiro entre Contagem e Itatiaiuçu.

Informações em tempo real

O ritmo de obras também será alterado no período. Na região entre Bragança Paulista e Atibaia, onde a concessionária trabalha na construção de faixas adicionais, os canteiros de obras estarão isolados do tráfego e não haverá interdição de faixa durante o feriado. Pelo perfil no Twitter @Arteris_AFD, o usuário terá informações em tempo real sobre as condições do tráfego. A concessionária também pode ser acionada pelo canal de atendimento ao usuário 0800 283 0381.

Centro de Controle Operacional

Toda a operação da Arteris Fernão Dias é coordenada a partir do Centro de Controle Operacional em Pouso Alegre/MG. De lá, os operadores controlam o tráfego 24h com suporte de 334 câmeras de monitoramento e recursos alocados em doze bases operacionais, como ambulâncias, guinchos, veículos de apoio e viaturas de inspeção. Todo o trecho é interligado por fibra ótica, facilitando a comunicação e o acionamento de painéis de mensagens eletrônicos. Todo o gerenciamento operacional visa garantir que o condutor chegue ao seu destino com segurança.

Adesão ao cinto de segurança ainda é um desafio

Com a meta de sempre buscar reduzir o número de acidentes nas rodovias administradas por suas concessionárias, além de investimentos em infraestrutura e ações educativas, a Arteris disponibiliza constantemente em seus canais de comunicação dicas importantes para seus usuários sobre como se proteger e evitar acidentes durante o trajeto.

A adesão ao cinto de segurança ainda é desafio após 25 anos de obrigatoriedade. Sua utilização é indispensável, tanto que é obrigatório por lei, inclusive em ônibus, vans e outros veículos de transporte coletivo. No caso de bebês e crianças, o responsável deverá levar em consideração as normas vigentes previstas na Lei 3267/19 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lembre-se que, ainda de acordo com o próprio CTB, todas as pessoas que estiverem dentro do veículo, inclusive nos bancos traseiros, devem estar com o cinto para estarem seguros durante todo o trajeto.

Serviço

Central de Atendimento: 0800 283 0381

Twitter 24h: @Arteris_AFD

Pagamento da tarifa por aproximação: Nas praças de pedágio da Fernão Dias é possível pagar a tarifa pelo método de aproximação. Ao passar pelas cabines manuais, basta o usuário aproximar o seu cartão habilitado da máquina de débito para que o pagamento seja efetuado. Smartphones e smartwatches adaptados à tecnologia de comunicação por proximidade, conhecida como NFC, também podem ser utilizados. A tarifa básica para automóveis é de R$2,80. Motos pagam R$1,40. Veículos comerciais pagam conforme o número de eixos.

Horários e dias de maior movimento

Quinta-feira (6/4) – das 16h às 21h

Sexta-feira (7/4) – das 6h às 12h

Domingo (9/4) – das 16h às 21h

Segunda-feira (10/4) – das 6h às 11h

Fonte: Assessoria de Imprensa Arteris