Concessionária Rota das Bandeiras lança programa para contratação exclusiva de Pessoas com Deficiência

Com a maturidade de uma empresa que acaba de completar 13 anos de história, a Concessionária Rota das Bandeiras intensifica suas ações voltadas à construção de uma sociedade mais igualitária e livre de barreiras e lança o Pertencer, programa para contratação exclusiva de Pessoas com Deficiência (PCD). Um espaço democrático, inclusivo e acessível é o compromisso da Rota das Bandeiras na construção de uma empresa a cada dia mais humana.

Rota das Bandeiras é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro (Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Com a missão de permitir que todos os integrantes possam se desenvolver e oferecer seu melhor no cumprimento das tarefas diárias para atendimento aos usuários do Corredor Dom Pedro e às comunidades lindeiras, o Pertencer tem vagas para cargos de nível médio e universitário, na seguintes áreas: Administrativo; Centro de Controle de Arrecadação (CCA); Comunicação e Responsabilidade Social; Controladoria; Engenharia; Financeiro; Jurídico; Medicina do Trabalho; Operações; Saúde e Segurança do Trabalho; e Suprimentos.

O processo seletivo do Programa Pertencer terá seis etapas. Para participar, encaminhe até o dia 10/9/2022 o currículo e laudo médico para programapertencer@rotadasbandeiras.com.br, identificando a área de interesse no campo “Assunto”.

A Concessionária oferece a todos integrantes vale-alimentação/refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio creche, convênio com farmácias e previdência privada.

A Rota das Bandeiras é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro, conjunto de cinco rodovias que totalizam 297 km extensão, e fazem a ligação de duas importantes regiões do interior do Estado de São Paulo: a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba. A sede da Concessionária fica em Itatiba, no km 110 da rodovia D. Pedro I (SP-065).

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras