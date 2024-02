Confira o funcionamento dos serviços estaduais durante o Carnaval

Apesar de o Carnaval não ser considerado feriado no Estado de São Paulo, alguns órgãos e serviços estaduais terão alteração em seu funcionamento. Isso porque o Governo de SP estabeleceu ponto facultativo no Estado entre 12 e 14 de fevereiro (até as 12h).

Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se:

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

O posto de doação da Pró-Sangue Dante Pazzaneze estará fechado na segunda (12), na terça (13) e na quarta-feira (14). Na segunda (12), o posto Barueri estará fechado e os demais postos funcionarão, excepcionalmente das 08h às 16h. Na terça (13), os postos Clínicas e Mandaqui irão funcionar, excepcionalmente, das 08h às 16h e os demais postos estarão fechados. Já na quarta (14), o posto Clínicas funcionará das 08h às 17h30 e o Stella Maris das 08h às 16h; o posto Barueri abrirá, excepcionalmente, das 13h às 16h; e os postos Mandaqui e Osasco irão abrir, excepcionalmente, das 12h às 16h30. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

As unidades da Farmácia Dose Certa e o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) não funcionarão na segunda-feira (12), na terça-feira (13) e na quarta-feira (14). O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da capital, estará fechado na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), mas na quarta-feira (06), o expediente será iniciado às 12h.

Em relação às Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), na segunda (12), haverá expediente normal apenas na FME Campinas Setembrino; na FME Guarulhos; FME Instituto da Criança HCFMUSP-Nutrição; na FME Maria Zélia; na FME Mogi das Cruzes; na FME Presidente Prudente; na FME Sorocaba e na FME Vila Mariana, já as demais unidades estarão fechadas. Na terça-feira (13), todas as unidades estarão fechadas. Na quarta-feira (14), estarão fechadas as unidades DRS 4 Baixada Santista – NAF; DRS 5 Barretos; FME Araraquara; FME Assis; FME Campinas – UNICAMP; FME Franca; FME Hospital das Clínicas – FMUSP Ribeirão Preto; FME Instituto da Criança HCFMUSP – Nutrição; NAF Araraquara e NAF Assis. Neste dia, as unidades DRS 1 São Paulo – UD Tenente Pena; FME Campinas Setembrino; FME Guarulhos; FME Hospital de Base; FME Hospital João Paulo II; FME Instituto da Criança HCFMUSP – Medicamentos; FME Maria Zélia; FME Sorocaba; FME Vila Mariana e FME Votuporanga, funcionarão em horário normal. As demais unidades iniciarão o expediente às 12h.

Sobre os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), na segunda (12), terão funcionamento normal as unidades AME Andradina; AME Araçatuba; AME Assis; AME Barradas; AME Botucatu; AME Campinas; AME Caraguatatuba; AME Carapicuíba; AME Casa Branca; AME Catanduva; AME Franca; AME Idoso Sudeste; AME Interlagos; AME Itapeva; AME Ituverava; AME Jardim dos Prados; AME Jundiaí; AME Maria Zélia; AME Mogi das Cruzes; AME Ourinhos; AME Presidente Prudente; AME Promissão; AME Ribeirão Preto; AME São Carlos; AME São Vicente; AME Taquaritinga; AME Taubaté e AME Vale do Jurumirim, as outras unidades estarão fechadas. Já na terça (13), nenhuma unidade funcionará. Na quarta-feira (14), apenas o AME Santos estará fechado. As unidades, AME Jales; AME Jardim dos Prados; AME Pariquera-Açu; AME Santos; AME Santa Fé do Sul e AME Votuporanga, iniciarão o atendimento às 12h. As demais unidades terão expediente normal.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nos dias 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira), reabrindo ao meio-dia de quarta-feira (14), devido ao Carnaval.

Durante todo o período, os serviços digitais continuarão funcionando normalmente. Já são mais de mil opções online que podem ser acessadas de todo lugar e a qualquer momento, de forma simples e segura.

Entre as mais procuradas, estão pesquisa de débitos de veículos, renovação da CNH, pontuação na CNH, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e licenciamento de veículos, entre outros.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório realizar agendamento de data e horário. As exceções são os cinco postos 100% digitais (Campinas Digital, Crea-SP, Piraporinha, Carrão e Santana) que atendem por ordem de chegada.

O agendamento – totalmente gratuito, deve ser feito somente pelos canais oficiais do Programa, como o portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda através do WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Transporte metropolitano (trens urbanos e metrô)

Na sexta-feira e no sábado (9 e 10), para atendimento aos passageiros que terão como destino o Anhembi, as estações Palmeiras-Barra Funda, que atende aos passageiros da CPTM e do Metrô, e Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, ficarão abertas ininterruptamente para embarque e desembarque. As demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas apenas para transferência e desembarque.

Já na segunda e na terça-feira (12 e 13), a operação das linhas da CPTM será igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira (14), a operação é normal. No Metrô, a operação será monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se necessário, haverá aumento na frota.

As quatro linhas metroferroviárias operadas pela iniciativa privada (4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda) também irão operar 24 horas por dia para atender o público que irá curtir o Carnaval no Sambódromo do Anhembi.

Nos dias 9 e 10, os foliões poderão embarcar e desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda durante todo o período, enquanto as demais, somente desembarque e transferências, a partir da meia-noite. Nos outros dias de Carnaval, os serviços operam nos horários normais: as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, das 4h40 à meia-noite, e linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, entre 4h e meia-noite.

Para garantir o conforto e segurança dos usuários durante o período festivo, as linhas adotarão estratégias para controle de fluxo de usuários, além de orientação por meio de avisos sonoros e comunicação visual. Haverá também reforço no número de AAS (agentes de atendimento e segurança) nas estações e trens entre os dias 9 e 14 de fevereiro.

A expectativa é de que a Linha 4-Amarela receba o maior número de foliões. As estações Vila Sônia, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Paulista, Higienópolis-Mackenzie, República e Luz devem receber o maior número de usuários. Para atender o fluxo, a concessionária atuará com 650 colaboradores por dia.

A Linha 5-Lilás também está preparada para receber o público deste ano. O maior número de passageiros deve ser nas estações AACD-Servidor, Moema, Santa Cruz, Chácara Klabin, Santo Amaro e Capão Redondo.

Ônibus intermunicipais

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba vão operar na segunda-feira (12), com programação de sábado, e na terça-feira (13), com operação de domingo. Na quarta-feira de cinzas (14), a programação será de sábado, com reforço na frota a partir das 11h.

Já na Baixada Santista, na segunda (12) e na quarta-feira (14), as linhas da EMTU com maior demanda de passageiros terão programação normal de dia útil e as demais linhas seguirão horário de sábado. Na terça-feira (13), todas as linhas terão programação de domingo, incluindo o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Na segunda-feira (12), o VLT terá operação de sábado e na quarta-feira (14), a frota será a mesma de um dia útil.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Passeios com os pets – Quem quiser aproveitar para passear com seu pet pode seguir viagem nos trens da CPTM e do Metrô e nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Para isso, conforme lei estadual, os animais devem pesar no máximo 10 kg, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada. Mais informações podem ser obtidas nos sites das empresas.

Bom Prato e Espaço Prevenir

O Bom Prato e Espaço Prevenir, equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, terão seus funcionamentos alterados. Na terça-feira, para atender a demanda durante o Carnaval, o Programa Bom Prato abrirá 31 de suas 74 unidades fixas no Estado. Na segunda-feira, os restaurantes funcionarão normalmente.

As 31 unidades são as seguintes: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, BP Refeitório Luz, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

Já as quatro unidades do Espaço Prevenir não funcionarão durante a terça-feira, voltando ao horário normal no sábado (10). Na quarta-feira (14), o funcionamento será retomado depois das 12h.

Os Espaços Prevenir contam com quatro unidades instaladas na capital, em São José dos Campos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

Bom Prato

Horário de funcionamento: O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. Veja os endereços das unidades fixas e móveis: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato.

Espaço Prevenir

Horário de atendimento: De terça-feira a sexta-feira, das 13h às 21h, e sábado, das 8h às 17h.

Parques urbanos

Confira no link a seguir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf) administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Direitos da Pessoa com Deficiência

A unidade da Rede de Reabilitação Lucy Montoro localizada no Jardim Humaitá, na capital, não realizará atendimentos nos dias 12 e 13 (segunda e terça-feira), bem como as 20 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Estado.

O Museu da Inclusão também não receberá visitantes. Esses equipamentos restabelecem seus serviços na próxima quarta-feira (14), após as 12h.

Fazenda

Todas as unidades da Secretaria da Fazenda no Estado funcionam normalmente até sexta-feira (9). Depois, permanecem fechadas na segunda, terça e reabrem às 12h da quarta-feira (14).

Instituições culturais

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos durante o Carnaval. Veja detalhes:

Pinacoteca

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

12/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

Casa Guilherme de Almeida

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

Casa Mário de Andrade

Fechada para obras de ampliação.

Museu Casa das Rosas

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

MIS

10/02 – 10h às 20h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 10h às 18h

13/02 – 10h às 18h (com entrada gratuita)

14/02 – 10h às 19h

MIS Experience

10/02 – 10h às 21h

11/02 – 10h às 20h

12/02 – 10h às 20h

13/02 – 10h às 20h (com entrada gratuita)

14/02 – 10h às 20h

Paço das Artes

10/02 – 11h às 19h

11/02 – 12h às 18h

12/02 – 11h às 19h

13/02 – 12h às 18h

14/02 – 11h às 19h

Conservatório de Tatuí

Fechado durante todo o Carnaval, reabre na quarta-feira (14), às 13h.

Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Villa Lobos

10/02 – 9h30 às 18h30

11/02 – 9h30 às 18h30

12/02 – Fechada para manutenção

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 13h

Mundo do Circo

Fechado

Fábricas de Cultura

Zonas Norte e Sul, Diadema, Osasco e Iguape

10/02 – Funcionamento normal

11/02 – Fechadas

12/02 – Fechadas

13/02 – Fechadas

14/02 – Abertas a partir de 12h

Zona Leste, SBC e Santos

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – Fechadas

13/02 – Fechadas

14/02 – 13h às 21h (exceto a unidade de Belém, que funciona até as 17h)

Museus

Museu do Futebol (Exposição temporária Futebol de Brinquedo*)

10/02 – 9h às 17h (permanência até as 18h)

11/02 – 9h às 17h (permanência até as 18h)

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 17h (permanência até as 18h)

14/02 – Aberta a partir de 12h

*A exposição principal está fechada para obras de renovação

Museu da Língua Portuguesa

10/02 – 9h às 16h30 (permanência até as 18h)

11/02 – 9h às 16h30 (permanência até as 18h)

12/02 – Fechadas

13/02 – 9h às 16h30 (permanência até as 18h)

14/02 – Aberta a partir de 12h

Museu Casa de Portinari

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu H. P. Índia Vanuíre

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu das Culturas Indígenas

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu das Favelas

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h.

No dia 14, abre a partir de 12h

Museu de Arte Sacra

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – 9h às 17h

13/02 – 9h às 17h

14/02 – Fechado

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

10/02 – 10h às 17h (permanência até 18h)

11/02 – 10h às 17h (permanência até 18h)

12/02 – Fechado

13/02 – Fechado

14/02 – Aberto a partir de 13h

Museu do Café (Bilheteria encerra todos os dias às 17h)

10/02 – 9h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 9h às 18h

13/02 – 9h às 18h

14/02 – 9h às 18h

Museu Catavento (Bilheteria encerra todos os dias às 16h)

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 17h

14/02 – 13h às 17h

Museu da Imigração (bilheteria encerra todos os dias, às 17h, exceto dia 13)

10/02 – 9h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 14h (bilheteria até as 13h)

14/02 – 9h às 18h

Osesp

Concertos da pré-temporada, entre 8 e 10 de fevereiro, serão sempre às 19h30.

As visitas monitoradas na Sala São Paulo acontecem normalmente até domingo (11) e retornam na quinta (15).

Memorial da Resistência

10/02 – 10h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 10h às 18h

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 12h

Oficinas Culturais

As ações acontecerão no pré e pós Carnaval. Veja abaixo:

Alfredo Volpi

10/02 – Fechada

11/02 – Fechada

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 13h até as 18h

Maestro Juan Serrano

10/02 – Sem atividades

11/02 – Fechada

12/02 – Sem atividades

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 12h

Oswald de Andrade

10/02 – Fechada

11/02 – Fechada

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo