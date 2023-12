Corredor Dom Pedro deve receber 1,6 milhão de veículos durante operação de fim de ano

Um fluxo total de 1,6 milhão de veículos deverá viajar pelas rodovias do Corredor Dom Pedro a partir desta sexta-feira, 22 de dezembro, quando começa a operação especial de tráfego preparada pela Concessionária Rota das Bandeiras para o período de festas de final de ano. Os dados de tráfego levam em consideração o período do feriado de Natal, entre os dias 22 e 26, e do Réveillon, entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

De acordo com a Concessionária, o motorista deverá estar atento aos períodos com previsão de maior fluxo de veículos na rodovia para, sempre que possível, evitar sua viagem e escapar de possíveis pontos de congestionamento. A previsão da Rota das Bandeiras é que os horários de pico sejam registrados na saída para o Natal, das 14h às 22h do dia 22 de dezembro, e das 8h às 13h do sábado, dia 23. Já na saída para o Réveillon, quando a procura é elevada pelas praias do Litoral Norte, o motorista deverá evitar a viagem das 14h às 22h da sexta-feira, 29, e das 8h às 13h do sábado, dia 30.

Durante a operação, guinchos e viaturas de resgate da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária, facilitando seu deslocamento para atendimento a qualquer tipo de ocorrência. Além disso, as obras e serviços que exigem interdição de pistas serão suspensas. “Estaremos com toda equipe operacional a postos para garantir agilidade no atendimento aos nossos usuários em caso de qualquer tipo de ocorrência. Para uma viagem mais tranquila, é importante que o motorista tenha conhecimento sobre a localização de nossas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e, também, dos postos de serviço ao longo da rodovia, que são pontos de apoio seguros e confortáveis em caso de qualquer emergência”, orienta o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez. “Essas informações também são essenciais para que o motorista, em hipótese alguma, pare no acostamento de forma desnecessária, colocando sua viagem sob risco”, completa Perez.

A Rota das Bandeiras disponibiliza atualmente seis bases SAU ao longo do Corredor Dom Pedro. As bases funcionam 24h por dia e são um ponto de apoio importante ao motorista, pois contam com área de descanso com TV, sofás, água gelada e ar-condicionado, sanitários masculino, feminino e acessível, além de fraldário. A localização de cada uma das bases pode ser consultada no site da Concessionária: www.rotadasbandeiras.com.br.

Dicas para uma viagem tranquila

De acordo com Perez, o motorista deve seguir algumas dicas simples, mas que fazem a diferença para uma viagem mais segura e tranquila. Antes de pegar a estrada, é importante que se faça a manutenção preventiva básica do veículo, como a verificação dos níveis de água, óleo e combustível, além do estado das palhetas, considerando que esse é um período em que as chuvas são frequentes. A calibragem correta dos pneus também é fundamental. Outra dica importante é que o motorista sempre tenha água disponível para se hidratar durante a viagem.

“São dicas bem simples, que não exigem despesas elevadas por parte do motorista, mas que fazem muita diferença para a segurança durante a viagem e minimizam o risco de imprevistos”, destaca Perez.

Concentração de tráfego na D. Pedro

Principal rodovia da malha sob responsabilidade da Rota das Bandeiras, a D. Pedro I (SP-065) deverá receber cerca de 70% do volume de veículos previsto para a operação, com 540 mil veículos durante o feriado de Natal, entre os dias 22 e 26, e mais 580 mil veículos no feriado do Réveillon, entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro.

Na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), que liga Campinas ao distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçu, passando pelo Polo Petroquímico de Paulínia, a expectativa é de tráfego de 117 mil veículos durante o Natal e outros 125 mil veículos durante o Réveillon. Já na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber 117 mil veículos no Natal e mais outros 123 mil veículos no Réveillon.

A movimentação de tráfego durante a operação especial será acompanhada pelas 91 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas de inspeção de tráfego percorrerão as rodovias de forma ininterrupta para prestar auxílio aos motoristas. O motorista que precisar de auxílio ou informações para orientar sua viagem deverá entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e funciona 24h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras