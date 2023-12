Concessionária faz bloqueios nas alças do trevo da Fernão Dias, em Atibaia, durante toda a semana

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, fará obras para reparo do pavimento nas alças de acesso entre as rodovias D. Pedro I (SP-065) e Fernão Dias (BR-381), em Atibaia, entre os dias 4 e 7 de dezembro. As intervenções serão realizadas sempre a partir das 22h, e os motoristas deverão estar atentos à sinalização e aos desvios de tráfego.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Na segunda, a interdição valeu para o motorista que estava na pista Sul da D. Pedro, sentido Jacareí, e iria acessar a Fernão Dias, sentido São Paulo. A opção de desvio foi acessar a alça do km 74B e seguir a sinalização do dispositivo para Fernão Dias, sentido São Paulo.

Nesta terça, dia 5, o bloqueio ocorre na alça de quem está na pista Norte da D. Pedro (sentido Campinas) e quer acessar a pista sentido Belo Horizonte da Fernão Dias. O motorista deverá seguir pela D. Pedro até o próximo retorno, que fica a menos de 500 metros, e seguir a sinalização local para retornar à Fernão Dias, sentido BH.

Na quarta-feira, dia 6, a interdição será para quem está na Fernão Dias, sentido São Paulo, e irá acessar a pista Norte, sentido Campinas, da D. Pedro. Durante o fechamento, o motorista deverá seguir pela Fernão e realizar o retorno na saída 36B. Já na D. Pedro, o motorista deverá acessar a alça do km 74B e seguir sentido Campinas.

Finalizando as atividades da semana, na quinta-feira, 7/12, o motorista que vem da Fernão Dias e desejar acessar a pista Sul, sentido Jacareí da D. Pedro, deverá seguir pelas três outras alças do trevo, de acordo com a sinalização de desvio indicada, para retornar à D. Pedro.

As obras foram programadas para o período noturno para diminuir os impactos no trânsito, já que o local conta com grande circulação de veículos. As intervenções vão ocorrer sempre no período das 22h às 5h.

Em caso de dúvidas, os usuários também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras