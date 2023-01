Corredor Dom Pedro registra passagem de 558 mil veículos em Operação Especial de Réveillon

O tráfego de veículos pelo Corredor Dom Pedro de rodovias durante a Operação Especial de Réveillon foi 4% acima do previsto inicialmente pela Concessionária Rota das Bandeiras. Entre sexta-feira (30/12) e segunda (2/1), 558 mil veículos utilizaram o sistema viário.

Motoristas encontraram pistas livres em praticamente todo o período. Não houve registro de acidentes fatais. Durante os quatro dias de Operação, foram 13 acidentes.

(Foto: Divulgação / Rotas das Bandeiras)

Assim como nos anos anteriores, o tráfego de veículos no Réveillon foi menor do que no Natal. Entre os dias 23 e 26 de dezembro, a Rota das Bandeiras registrou a passagem de 624 mil usuários, número também 4% acima do projetado inicialmente.

O número de ocorrências, contudo, foi maior no Réveillon em relação ao Natal, com 813 casos, a maioria de veículos com pane, que necessitaram de apoio mecânico ou remoção com guincho.

Principal via do Corredor e utilizada pelos motoristas no percurso para as praias do Litoral Norte de São Paulo, a D. Pedro I (SP-065) contou com a passagem de 399 mil veículos. Na Prof. Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Conchal, foram 78 mil usuários. Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) teve registro de 65 mil motoristas e outros 16 mil circularam pela Romildo Prado (SP-063).

Para garantir a segurança dos motoristas e as boas condições de tráfego, a Rota das Bandeiras posicionou guinchos e ambulâncias em pontos estratégicos. A medida teve como objetivo assegurar a rapidez no atendimento a socorros médicos e mecânicos. A operação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Toda movimentação foi acompanhada pelas 91 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, sete viaturas percorreram as rodovias do Corredor Dom Pedro de forma ininterrupta.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rotas das Bandeiras