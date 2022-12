Concessionária realiza obras para implantação da 3ª faixa da rodovia D. Pedro I em Atibaia

A rodovia D. Pedro I (SP-065) ganhará uma faixa adicional no trecho de Atibaia. A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, atua no canteiro central da via e, a partir da próxima semana (5/12), dará início a interdições pontuais no trânsito para a execução desta importante obra, que irá contribuir para a melhora significativa das condições de tráfego na região.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

A implantação da 3ª faixa de rolamento nos dois sentidos da via irá ocorrer do km 88 ao km 74, entre Jarinu e o entroncamento com a Fernão Dias (BR-381). A região tem volume diário médio de 40 mil veículos, sendo 40% de veículos pesados. O investimento previsto da Concessionária é de R$ 86 milhões. A previsão é de que a obra seja concluída em dezembro de 2023.

Neste momento, a Concessionária atua no remanejamento da fibra óptica no canteiro central. O serviço deve ser concluído até o fim deste ano, para que em 2023 seja feita a terraplenagem e pavimentação no local. Outras frentes de trabalho em execução são as construções de muros de contenção nos km 75 e 83.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

A ampliação da capacidade de tráfego na via também exigirá o alargamento de cinco viadutos. A primeira intervenção irá ocorrer no km 81, com o bloqueio da passagem inferior de acesso à pista norte (sentido Campinas) da D. Pedro I. O fechamento irá ocorrer a partir desta segunda-feira (5/12), com previsão de liberação no dia 23/12. Durante o período, moradores da região deverão fazer o retorno no km 79.

Ainda este ano, estão programadas interdições nos dispositivos dos km 78 e 76. Bloqueios das passagens inferiores, contudo, ocorrerão somente no período noturno, de forma alternada. Na pista da rodovia D. Pedro I, estão previstos apenas fechamentos pontuais de uma das faixas de rolamento, prioritariamente fora dos horários de pico, entre 9h e 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras