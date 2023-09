Corredor Dom Pedro deve receber mais de 800 mil veículos durante o Feriado da Independência

As rodovias do Corredor Dom Pedro deverão receber pouco mais de 800 mil veículos durante o Feriado da Independência, entre os dias 6 e 10 de setembro, conforme projeção feita pela Concessionária Rota das Bandeiras.

Para garantir segurança e tranquilidade aos motoristas que vão circular pelo Corredor Dom Pedro durante o feriado, além de agilidade nos atendimentos a qualquer tipo de ocorrência, a Concessionária preparou uma Operação Especial de tráfego e guinchos e viaturas de resgate estarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária. As obras na rodovia também serão suspensas durante a saída para o feriado e o retorno para casa dos motoristas.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Além disso, é importante que o motorista programe sua viagem e, sempre que possível, evite viajar nos horários de pico. A expectativa da Rota das Bandeiras é que o movimento mais intenso nas rodovias será registrado na véspera do feriado, no dia 6 de setembro, das 16h às 21h, e também na quinta-feira, dia 7, das 7h às 12h.

“Esse é um feriado em que, normalmente, as temperaturas começam a subir. Além disso, não temos um feriado prolongado desde o Corpus Christi, em junho. Por isso, a expetativa é que a rodovia D. Pedro I (SP-065) receba um grande fluxo de veículos em direção às praias do Litoral Norte”, avalia o coordenador de Operações da Concessionária, Murilo Perez.

De acordo com a Concessionária, a rodovia D. Pedro I deverá concentrar cerca de 70% do volume de tráfego previsto para o feriado, com cerca de 560 mil veículos. Na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber outros 130 mil veículos. Já na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a expectativa é de tráfego de 115 mil veículos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras