Corredor Dom Pedro passa a aceitar pagamentos no débito e crédito por aproximação em pedágios

Os motoristas que trafegam pelo Corredor Dom Pedro de rodovias poderão fazer o pagamento da tarifa de pedágio por meio da tecnologia de aproximação (NFC) a partir desta segunda-feira, dia 1º de agosto.

A novidade é válida para as oito praças de pedágio nas cinco rodovias administradas pela Concessionária Rota das Bandeiras, no interior de São Paulo. O pagamento poderá ser feito por meio de cartões de débito e crédito que tenham a função. As três bandeiras mais utilizadas serão aceitas – MasterCard, Visa e Elo. Não haverá taxa adicional no valor da tarifa e todos os tipos de veículo poderão utilizar o sistema.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

A tecnologia, já empregada em diversos setores da economia, garante uma transação segura, com dados criptografados, em poucos segundos. O pagamento nas cabines de pedágio irá ampliar a comodidade dos motoristas e tem aprovação da ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Os usuários que ainda não possuem a tecnologia NFC e quiserem fazer o pagamento da tarifa por aproximação deverão solicitar o sistema à instituição financeira.

“Esta é uma forma segura e rápida aos usuários que não possuem o sistema de pagamento automático por meio de TAGs. O pagamento por aproximação irá contribuir para a fluidez do tráfego nas praças, sendo mais rápido do que a transação em dinheiro”, diz o gerente de Operações da Rota das Bandeiras, Thiago Alves.

Importante meio de ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba, o Corredor Dom Pedro tem um total de 297 km de extensão e é formado pelas rodovias D. Pedro I (SP-065), entre Campinas e Jacareí, e José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), entre Campinas e Valinhos, além de trechos da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Mogi Guaçu; Eng. Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí; e Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras