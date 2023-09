Obras na D. Pedro avançam em Atibaia e mudam trajeto do motorista, a partir desta terça (26/9)

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, fará um bloqueio na faixa da esquerda da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Atibaia, na noite desta terça-feira, 26 de setembro, para realizar a demolição das barreiras existentes na altura do km 74 e construção da laje do viaduto local. Bloqueio está relacionado às obras de implantação da terceira faixa de rolamento da rodovia.

A interdição impactará o motorista que está na rodovia Fernão Dias (BR-381), sentido São Paulo, e deseja acessar a pista Sul (sentido Jacareí) da D. Pedro I. As atividades no local terão início a partir das 22h e se estenderão por 20 dias. Durante a interdição, os motoristas deverão prosseguir pela Fernão, utilizar a alça do km 74 e retornar no km 76 da D. Pedro.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Para o motorista que está na D. Pedro e deseja acessar a pista sentido BH da Fernão Dias, a opção será seguir até o acesso do km 72B. A região receberá sinalização especial para orientação dos motoristas sobre o desvio. Já na segunda (25), haverá interdição de uma faixa a partir das 21h para atividades de pintura no local, com a adequação da sinalização. A previsão de liberação é para as 5h da terça.

A intervenção foi discutida previamente entre a Rota das Bandeiras e a AutoPista Fernão Dias, concessionária responsável pela BR-381. O bloqueio da alça tem aprovação da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

A Rota das Bandeiras fará o monitoramento constante das condições de tráfego no local por meio das câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO). Os usuários poderão se manter informados por meio dos perfis da Concessionária no Twitter (@rdasbandeiras) e Facebook (/concessionariarotadasbandeiras), além do site www.rotadasbandeiras.com.br. Outra forma de os motoristas serem atualizados é por meio do WhatsApp. Para receber as informações, basta encaminhar uma mensagem para 11 93241-2578 e salvar o contato da Concessionária na agenda de seu celular.

Em caso de dúvidas sobre a obra e as condições de tráfego, é possível em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras