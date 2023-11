Corredor Dom Pedro recebe 767 mil veículos durante o Feriado de Finados

As rodovias do Corredor Dom Pedro receberam um total de 767.071 veículos durante os cinco dias de operação especial de tráfego para o Feriado de Finados, entre os dias 1 e 5 de novembro. O total de veículos registrado foi 5,3% inferior ao previsto pela Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela operação da malha rodoviária que reúne cinco rodovias e três vias de acesso, totalizando 297 km de extensão.

De acordo com a Rota das Bandeiras, a instabilidade climática e a proximidade com outros feriados contribuíram para uma circulação de veículos inferior à prevista, especialmente no deslocamento de veículos para as praias do Litoral Norte do estado.

(Foto: Divulgação/Rota das Bandeiras)

O maior volume de tráfego durante o feriado foi registrado na rodovia D. Pedro I (SP-065), que recebeu 524 mil veículos, equivalente a 68% do movimento total ao longo do Corredor Dom Pedro. Já na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a Concessionária registrou um fluxo total de 115 mil veículos, enquanto outros 100 mil veículos passaram pela rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360). Na rodovia Romildo Prado (SP-063), que garante a ligação entre Itatiba e Louveira, foram 26 mil veículos.

Acidentes

Durante o feriado prolongado, a Rota das Bandeiras registrou um total de 23 acidentes, com 29 feridos em estado leve e duas vítimas fatais. A primeira ocorrência fatal foi registrada na tarde de quarta-feira, 1º de novembro, na altura do km 12 do anel viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Valinhos, quando uma carreta tombada com entulhos tombou na alça de acesso para a pista sentido capital da rodovia Anhanguera (SP-330). A segunda ocorrência também foi registrada no Anel Viário, na sexta-feira, dia 3, quando um motociclista desrespeitou a sinalização, invadiu o trecho interditado para obras de recuperação do pavimento, na altura do km 6, tombou sobre a pista e não resistiu aos ferimentos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras