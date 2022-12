Corredor Dom Pedro registra 624 mil veículos no Natal; previsão é de mais 533 mil para o Réveillon

A Concessionária Rota das Bandeiras registrou a passagem de 624 mil veículos pelo Corredor Dom Pedro de rodovias em quatro dias de Operação Especial de Natal, entre sexta-feira (23) e segunda (26). O volume de tráfego foi 4% acima do previsto inicialmente.

Motoristas encontraram pistas livres na maior parte da Operação. Houve registro de lentidão somente na pista sul (sentido Jacareí) da D. Pedro I (SP-065), no trecho de Atibaia, no período da manhã de segunda-feira, em um movimento já de saída para o Ano Novo sobretudo dos motoristas que seguem para as praias do Litoral Norte do Estado.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Durante os quatro dias de Operação Especial, foram registrados 11 acidentes. Um acidente fatal, com duas vítimas, ocorreu na tarde de sábado, na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Engenheiro Coelho, após a queda de uma moto.

Somente pela D. Pedro I, circularam no período 444 mil veículos. Na Prof. Zeferino Vaz, foram 88 mil usuários. Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) registrou a passagem de 73 mil motoristas, e outros 18 mil utilizaram a Romildo Prado (SP-063).

Uma nova Operação Especial será realizada para o Réveillon, entre os dias 30 (sexta) e 02 (segunda-feira). A expectativa de movimento da Rota das Bandeiras para o período é de 533 mil veículos. Tradicionalmente, há um menor volume de tráfego em relação ao Natal, já que muitos viajantes prolongam a estadia no período de festas, emendando as duas datas, ou antecipam a viagem durante a semana, como já verificado nesta segunda-feira.

“A expectativa é de que o movimento no Réveillon tenha tráfego mais intenso no retorno, na segunda-feira (2), do que na saída (dia 30)”, explica o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez.

Para garantir a segurança dos motoristas e as boas condições de tráfego, a Rota das Bandeiras posiciona guinchos e ambulâncias em pontos estratégicos. A medida tem como objetivo assegurar a rapidez no atendimento a socorros médicos e mecânicos. A operação conta com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Toda movimentação é acompanhada de forma ininterrupta pelas 91 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, sete viaturas percorrem as rodovias do Corredor Dom Pedro de forma ininterrupta, 24 horas por dia, para prestar auxílio aos motoristas que precisarem de atendimento. As obras de melhoria serão suspensas, para garantir a boa fluidez nas vias. Apenas reparos emergenciais serão realizados no período.

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras