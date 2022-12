Uma criança de seis anos ficou gravemente ferida após o veículo em que ela estava capotar na rodovia Fernão Dias, em Bragança Paulista, na tarde deste domingo (25). A mãe e o tio do menino também ficaram feridos.

Criança de seis anos fica gravemente ferida após capotamento na Fernão Dias em Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 17h30, na altura do km 23 da rodovia, quando o carro em que as vítimas estavam capotou após a motorista perder o controle.

Com o impacto, a criança, que estava no colo do tio, foi projetada para fora do veículo e teve uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital São Francisco em estado grave.

O tio e a mãe da criança também se machucaram, mas foram socorridos pelos bombeiros à Santa Casa de Misericórdia com ferimentos leves e passam bem.

A rodovia foi interditada no sentido Belo Horizonte por um pouco mais de 1h para o atendimento da ocorrência. Às 18h40, a via foi liberada ao tráfego.

