Dois são presos após fazer família refém em assalto em Bragança Paulista

Duas pessoas foram presas depois de fazerem uma família refém durante um roubo na zona rural de Bragança Paulista, no último sábado (20).

De acordo com a polícia, três criminosos invadiram o imóvel que fica na estrada Antonio Menin por volta das 2h. Eles renderam quatro pessoas, entre elas dois idosos. Na ação, as vítimas foram agredidas e mantidas presas em um banheiro do imóvel.

Caso foi registrado na Polícia Civil (Foto: Reprodução/ Street View)

Os criminosos fugiram levando três televisores, cerca de R$ 300 e o carro da família. Vizinhos perceberam a ação acionaram a polícia que conseguiu localizar o grupo ainda numa estrada próxima ao imóvel.

Ao perceberem a polícia, o grupo tentou fugir, mas foram detidos. Apenas um dos suspeitos conseguiu fugir.

Um idoso de 74 anos teve de ser socorrido ao hospital por causa dos ferimentos. As demais vítimas tinham escoriações, foram atendidas e liberadas no local.

O caso foi registrado na Polícia Civil que apura a identidade do terceiro suspeito.

Fonte: G1.globo.com