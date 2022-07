Dupla é presa após perseguição com refém e troca de tiros em Jarinu

Dois homens foram presos após uma perseguição com refém e troca de tiros, em Jarinu (SP). O caso ocorreu por volta da 13h da última sexta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) visualizou um automóvel no quilômetro 75 da Rodovia Edgard Máximo Zambotto. O veículo possuía as mesmas características de automóvel envolvido em diversos roubos a caminhões na região.

Tático Ostensivo Rodoviário (Foto: Reprodução/ Facebook)

Após o motorista do carro perceber a presença da polícia, fugiu pelo acostamento da rodovia, posteriormente acessando a área rural do município.

Durante a tentativa de fuga, já no interior de uma propriedade rural pelo município de Atibaia (SP), dois indivíduos saíram do veículo e correram sentido mata fechada, sendo acompanhado a pé por dois policiais rodoviários. No veículo, permaneceu um homem que foi vítima de roubo.

Após adentrarem à mata, cerca de 100 metros do veículo, um dos homens realizou um disparo de arma em direção à equipe. A polícia revidou com dois tiros, atingindo o tórax de um dos suspeitos. Foi solicitado resgate e dada voz de prisão ao indivíduo.

Com o apoio do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o segundo indivíduo foi detido ainda no interior da mata.

No local, foi apreendido um revólver com numeração suprimida, cinco cartuchos, sendo dois deflagrados e três picotados. Foi constatado que o automóvel é produto de furto.

A vítima, que é um caminhoneiro, informou aos policiais que estava estacionado para fazer sua refeição, momento em que foi abordado pelos dois homem em um carro. Minutos após o roubo, a equipe de TOR já tentou a abordagem dos suspeitos.

Na mesma rodovia, o Policiamento Rodoviário localizou o veículo de carga abandonado a poucos quilômetros do local do roubo.

O homem baleado foi submetido a procedimento cirúrgico no Pronto Socorro da Santa Casa de Atibaia e permanece estável.

Fonte: G1.globo.com