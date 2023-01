Homem é baleado após ter moto roubada na Rodovia Edgar Maximo Zambotto

Um homem de 31 anos foi baleado após ter a moto roubada na manhã deste domingo (22), na Rodovia Edgar Maximo Zambotto (SP-354), em Jarinu (SP).

De acordo com com a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, o crime ocorreu na altura do quilômetro 69.

Guarda Civil de Jarinu prestou atendimento na ocorrência (Foto: Divulgação)

No local, a vítima estava ferida no chão e conseguiu relatar que foi abordada por quatro suspeitos em duas motos. Os criminosos estavam armados e anunciaram o assalto.

O homem estava com a namorada na garupa e encostou para entregar a moto aos suspeitos. No entanto, um deles atirou nas costas da vítima e os criminosos fugiram levando o veículo e pertences do casal.

O rapaz foi socorrido consciente e levado ao hospital mais próximo de Jarinu para ser encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo em Jundiaí (SP).

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio na Delegacia de Jarinu. Ninguém foi preso.

