Duas pessoas foram presas suspeitas de roubar um caminhão no bairro Fim do Campo, em Jarinu (SP), na quarta-feira (26).

De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe fazia patrulhamento no local quando avistou dois homens, um deles tentando soltar a carreta do semirreboque e o outro dentro de um carro parado.

Dupla é presa suspeita de roubar caminhão em Jarinu (Foto: Guarda Municipal/ Divulgação)

Os dois ficaram nervosos ao avistar a viatura e um deles, de 38 anos, tentou fugir, mas acabou sendo contido. O outro, de 25 anos, também foi preso. Um terceiro homem que estava na cabine da carreta conseguiu fugir.

Ainda segundo a Guarda, o caminhão estava com as placas adulteradas para não ser identificado nos radares. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade, onde foram presos em flagrante por roubo e adulteração de identificação veicular.

O motorista do caminhão, vítima do roubo, foi localizado em Itatiba (SP). Ele disse aos guardas que foi abordado pelos ladrões e levado para um cativeiro, mas passa bem.

