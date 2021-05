Dupla suspeita de furto é flagrada com trator em estrada de Nazaré Paulista

Um homem foi detido depois de ser flagrado transportando um trator na estrada do Divinhinho, em Nazaré Paulista, na noite da última terça-feira (18).

De acordo com a polícia, o motorista informou que havia recebido R$ 500 para dirigir a máquina até a cidade vizinha, mas que não sabia a procedência da máquina. O contratante, que escoltava o equipamento em uma moto, fugiu ao ver a polícia.

Dupla é flagrada transportando trator em estrada em Nazaré (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados por uma denúncia anônima de que dois homens trafegavam na estrada com o trator. Ao chegarem ao local, encontraram um homem dirigindo o maquinário enquanto um segundo, em uma moto, fazia a escolta.

Ao perceber a presença da polícia, o homem que estava na moto saiu em disparada. As equipes conseguiram abordar o motorista do trator, que informou ter recebido de um homem R$ 100 para levar a máquina até Santa Isabel pela estrada, e que, no local, receberia o restante do pagamento, R$ 400.

O homem foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. A polícia apura a procedência do trator.

