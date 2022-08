Entre os mais procurados do país, integrante de facção criminosa é preso na Fernão Dias

Um dos homens mais procurados pela polícia no país foi preso na última segunda-feira (1°) na rodovia Fernão Dias em Vargem (SP). Danilo dos Santos Albino é suspeito de envolvimento com uma facção criminosa paulista, além de ser líder de ações de roubo a banco na modalidade ‘novo cangaço’ em que a cidade é tomada, com homens armados, e reféns nas ruas.

Homem é um dos mais procurados do país (Foto: Divulgação/PRF)

O homem de 38 anos estava na rodovia, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma ação de rotina. Na ação, ele apresentou uma identidade falsa e entrou em contradição sobre para onde estava indo, quando os agentes estranharam e acabaram o identificando.

Danilo estava foragido desde 2018 quando cumpria pena após ser preso por uma investigação de roubo a banco em que foi flagrado com armas. Ele cumpria pena no presídio Valparaíso.

De acordo com a Justiça, ele e o grupo “planejavam de forma calculada a prática criminosa, já que, por meio de ações ousadas, emprego de fuzis e uso de veículos e caminhões, deslocam-se armados pelas vias pública” durante os crimes.

Pela fuga, ele tinha um mandado em aberto e outros três, sendo dois da justiça de São Paulo, por crimes contra o sistema de armas e roubo.

De acordo com a polícia, o homem é integrante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios e responsável por ações de roubo a baco do tipo ‘novo cangaço’.

Na ação, os criminosos dominam a cidade, fazendo reféns e enfrentando com armamento pesado as forças de segurança. Segundo a polícia, ele contava como um dos criminosos mais procurados do país.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Vargem onde foi detido pelos mandados de prisão e autuado por uso de documento falso.

Fonte: G1.globo.com