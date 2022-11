Feriado tem movimento recorde no Corredor Dom Pedro de rodovias

O Corredor Dom Pedro de rodovias registrou recorde de movimento nos cinco dias de Operação Especial por conta do feriado de Proclamação da República. Entre sexta (11) e terça-feira (15), circularam pelas cinco rodovias administradas pela Concessionária Rota das Bandeiras pouco mais de 837 mil veículos.

O movimento foi 18% acima do previsto inicialmente pela Rota das Bandeiras para este feriado. Desde o início da Concessão, em 2009, não havia registro da passagem de mais de 800 mil veículos em um feriado com a mesma duração. No último feriado com cinco dias – Corpus Christi, em junho -, foram 688 mil veículos no Corredor Dom Pedro.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

O excesso de veículos provocou lentidão na rodovia D. Pedro I (SP-065) na saída para o feriado. Na sexta-feira, a pista sul (sentido Jacareí) teve movimento intenso desde a manhã. No horário de maior movimento, no fim de tarde, a pista chegou a ter 40 km de trânsito carregado, no trecho entre Itatiba e Atibaia. O tempo chuvoso também contribuiu para a morosidade do tráfego. O retorno do feriado, como de costume, teve o tráfego diluído entre segunda e terça-feira, sem provocar congestionamentos.

Durante o período, 33 acidentes foram registrados. Houve uma morte, por atropelamento, na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Conchal. A Concessionária também fez 688 atendimentos a veículos com diferentes tipos de problemas mecânicos, como panes elétricas e pneus furados. Guinchos e ambulâncias permaneceram posicionados em pontos estratégicos para garantir a agilidade nos atendimentos. Toda movimentação foi acompanhada de forma ininterrupta pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota das Bandeiras. A operação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Somente pela D. Pedro I (SP-065), que liga a Região Metropolitana de Campinas (RMC) às praias do Litoral Norte e faz a conexão com importantes vias, como Anhanguera (SP-330), Fernão Dias (BR-381) e Dutra (BR-116), circularam nos cinco dias 690 mil veículos. A Prof. Zeferino Vaz (SP-332) contou com quase 116 mil automóveis. Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) teve a passagem de 104 mil veículos, enquanto a Romildo Prado (SP-063) contabilizou 26 mil usuários.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras