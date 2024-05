Fernão Dias deve receber cerca de 1,3 milhão de veículos no Feriado de Corpus Christi

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra 562,1 quilômetros da BR-381/MG e SP se prepara para a Operação Especial do feriado prolongado de Corpus Christi. A previsão é que pelo menos 1,3 milhão de veículos passem pela rodovia entre os dias 29 de maio e 2 de junho.

Para quem planeja sua viagem, antes de pegar estrada, é importante estar atento nesta quarta-feira (29), último dia útil antes do feriadão, quando o fluxo deve aumentar expressivamente, entre as 12h e as 21h. São esperados mais de 295 mil veículos trafegando pelos trechos administrados pela concessionária.

(Foto: Arteris Fernão Dias)

Já no domingo, os motoristas que aguardam o fim do dia para o retorno do feriado, a estimativa é que comece uma movimentação também por volta das 12h até as 21h, com expectativa de circulação de aproximadamente 315 mil veículos.

Confira os horários com previsão de maior movimento:

Quarta-feira (29) – entre 12h e 21h;

Quinta-feira (30) – entre 06h e 13h;

Domingo (02) – entre 12h e 21h.

Praças de pedágio

Em São Paulo:

Base 02 – Km 22,2 – Bragança Paulista;

Base 01 – Km 62,5 – Posto Graal Mairiporã.

Em Minas Gerais:

Praça de Pedágio 8 – Km 545,9 – Itatiaiuçu;

Praça de Pedágio 7 – Km 597,7 – Carmópolis de Minas;

Praça de Pedágio 6 – Km 658,3 – Santo Antônio do Amparo;

Praça de Pedágio 5 – Km 735,5 – Carmo da Cachoeira;

Praça de Pedágio 4 – Km 805,2 – São Gonçalo do Sapucaí;

Praça de Pedágio 3 – Km 900,9 – Cambuí.Bases de Atendimento ao Usuário:

Bases de Atendimento ao Usuário

Em São Paulo:

Base 02 – Km 22,2 – Bragança Paulista;

Base 01 – Km 62,5 – Posto Graal Mairiporã.

Em Minas Gerais:

Base 12 – Km 498,9 – Betim;

Base 11 – Km 530 – Rio Manso;

Base 10 – Km 574,5 – Itaguara;

Base 09 – Km 617 – Oliveira;

Base 08 – Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo;

Base 07 – Km 698 – Lavras;

Base 06 – Km 752 – Três Corações;

Base 05 – Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí;

Base 04 – Km 871,4 – Pouso Alegre;

Base 03 – Km 918,6 – Camanducaia.

Pagamento da tarifa por aproximação

Nas praças de pedágio da Fernão Dias, é possível também pagar a tarifa pelo método de cartão de débito por aproximação. Ao passar pelas cabines manuais, basta o usuário aproximar o seu cartão habilitado da máquina de débito para que o pagamento seja efetuado. Smartphones e smartwatches adaptados à tecnologia de comunicação por proximidade, conhecida como NFC, também podem ser utilizados, mas sempre na modalidade débito.

Não é possível inserir cartão ou digitar senha nas máquinas de pagamento das cabines.

Fonte: Arteris Fernão Dias