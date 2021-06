Governo de SP pagará seis parcelas de R$ 300 a quem perdeu parente por Covid-19

O governo de São Paulo vai pagar seis parcelas de R$ 300 a quem perdeu parente para a Covid-19. O anúncio do programa de transferência de renda foi feito em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (29).

O programa vai beneficiar mais de 11 mil famílias em todo o estado de São Paulo, segundo o governo, e terá o investimento de R$ 20,1 milhões. Ao todo, os beneficiários receberão R$ 1.800, entre os meses de julho e dezembro de 2021.

Governo de SP lança programa de transferência de renda para famílias que perderam parentes para a Covid (Foto: Reprodução/ Governo de SP)

O público-alvo da iniciativa são famílias inscritas no CadÚnico do governo federal, com renda mensal de até 3 salários-mínimos (R$ 3.300,00) que tenham perdido pelo menos um familiar vítima de Covid-19, como pai, mãe, avô, avó, filho ou filha. Para que o benefício seja concedido, a morte deve ter sido de alguém do núcleo familiar.

“É um programa para acolher essas famílias que sofreram com a ausência, com a dor e também com a falta de recursos”, disse Doria.

Até esta segunda-feira, 126.112 pessoas já perderam a vida para Covid no estado de São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A média móvel de novas mortes por dia é de 551.

Fonte: G1,globo.com