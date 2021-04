Três jovens de Piracaia (SP) criaram uma iniciativa curiosa para incentivar o uso correto da máscara entre os moradores: eles espalharam cartazes com um guia desenhado que satiriza comportamentos errados na hora de usar o acessório, essencial para previnir a disseminação da Covid-19.

Grupo espalha cartazes com sátira ao uso incorreto de máscara em Piracaia: ‘Olha o tonto aí’ (Foto: Arquivo pessoal)

Pensando nas consequências graves do uso incorreto, eles produziram e fixaram 25 cartazes em postes no Centro da cidade com as frases: ” Olha o tonto Aí… Não passe vergonha! Na rua, use máscara corretamente”.

O trio integra o projeto Cardume e literalmente desenhou usos incorretos mais comuns das máscaras: deixar o nariz de fora, usar no pescoço ou carregar na mão em vez de usar no rosto, além de ironizar quem prefere deixar de ver a situação, como explica a publicitária Camilla Picarelli, integrante do projeto.

“Ficamos tão assustados com tudo que estava acontecendo em 2020 que vários projetos que tínhamos de cunho social, acabamos não fazendo. Em 2021 começamos a conversar sobre o uso da máscara, de como as pessoas continuam usando errado. Já faz mais de um ano de pandemia e tem gente que ainda continua com negacionismo. Pensamos em uma ação diferente, não tão séria. Aí que veio a ideia de fazer ‘olha o tonto aí’, uma mensagem bem clara, objetiva e de sátira”, conta.

De acordo com a publicitária, a frase objetiva e “direto ao ponto” acabou gerando incômodo em alguns moradores. Para ela isso é um sinal de que a ação atingiu o objetivo.

“Foi tão eficiente e teve tanto sucesso que muitas pessoas não gostaram. As próprias pessoas que não usam corretamente estão reclamando dos cartazes e como abordamos o assunto. Quem usa corretamente adorou a ideia”, analisa.

Atuação

O grupo continua com ideias para mais ações no município. “Queremos continuar com as ações, logo mais vamos lançar um projeto para arrecadar alimentos na cidade”, disse Camilla.

Fonte: G1.globo.com