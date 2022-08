Piracaia realiza Festival Gastronômico da Truta de 27 de agosto a 27 de setembro

O FESTIVAL GASTRONÔMICO DA TRUTA DE PIRACAIA é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Piracaia por meio do Departamento de Turismo. O objetivo geral do Festival é promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, representando uma oportunidade de oferecer ao público a degustação de pratos especiais elaborados com a Truta e, assim, representar e evidenciar a especialidade do estabelecimento participante.

(Imagem Ilustrativa: -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ por Pixabay)

Trata-se de um concurso entre estabelecimentos buscando criar interatividade, sinergia e lucratividade para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico, oportunizando mais uma forma de desenvolvimento sustentável para cidade.

O FESTIVAL GASTRONÔMICO DA TRUTA DE PIRACAIA busca:

Incentivar o desenvolvimento do turismo regional pela promoção da gastronomia;

Fomentar a atividade gastronômica no Município, como forma de agregar valor, trabalho e renda;

Estimular o fortalecimento organizacional do setor gastronômico, oportunizando o intercâmbio entre os participantes;

Criar calendário de atividade no cenário gastronômico Regional, Estadual e Nacional.

O evento acontecerá no período de 27 de agosto a 27 de setembro de 2022. O encerramento coincide com o Dia Mundial do Turismo. O Festival contará com a participação dos estabelecimentos que atuam nesse ramo de atividade gastronômica.

O FESTIVAL GASTRONÔMICO DA TRUTA DE PIRACAIA será um evento qualificado como INDOOR – São eventos realizados nos próprios estabelecimentos.

Sobre Piracaia

Localizado na Serra da Mantiqueira, a 90 km da capital, a cidade turística de Piracaia possui ricas histórias e mantém seus costumes.

Reconhecida como uma das cidades mais hospitaleiras do estado SP – Piracaia possui o turismo ecológico, religioso, rural e de aventura. Mas sua natureza é o que mais impressiona, oferece aos apaixonados por mountain bike e off road a imponência de suas montanhas e as mais belas trilhas além de suas represas que lhes permite as práticas do turismo náutico.

Piracaia possui belíssimos pontos turísticos bem como, maior crucifixo vertical do mundo nosso (Santo Cruzeiro), que com sua exuberante paisagem possui 590 degraus. A cidade possui centenários casarões que rouba a atenção de qualquer espectador. No teto da nave da Igreja Santo Antônio da Cachoeira, o visitante pode contemplar a figura de todos os papas, de São Pedro a São Francisco.

Acesse o site: https://www.piracaia.sp.gov.br

Fonte: G1.globo.com