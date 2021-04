Homem é preso após agredir esposa com cadeira em Bragança Paulista

Um homem de 51 anos foi preso, na noite da última quarta-feira (7), após agredir a esposa com uma cadeira no bairro Vila Garcia, em Bragança Paulista.

(Foto: Reprodução/ Street View)

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 20h, quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de violência doméstica. No local, o filho da vítima contou aos policiais que o pai, ao chegar em casa embriagado, discutiu com a sua mãe e arremessou uma cadeira contra ela.

A mulher, ao tentar se defender, fraturou o dedo da mão direita. Ela foi encaminhada à Santa Casa do município, onde recebeu tratamento.

Na chegada dos agentes à residência, o agressor estava deitado em uma rede na varanda. Ele foi abordado e encaminhado ao Plantão Central da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa e violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

