Homem é preso após estuprar jovem em saída de festa em Bragança Paulista

Um homem de 25 anos foi preso depois de estuprar uma jovem na saída de uma festa em Bragança Paulista. De acordo com a polícia, a jovem foi ameaçada com uma faca a seguir com o homem em sua moto e pulou do veículo em movimento depois de ser estuprada.

(Foto: Reprodução/ Street View)

O caso aconteceu em uma festa no dia 25 de dezembro. A vítima, de 21 anos, estava com amigos no local onde o homem também estava. Na saída, ele ofereceu uma carona em sua moto para a jovem e no caminho para casa, desviou o trajeto para um local ermo.

A vítima tentou resistir, mas o homem estava armado com uma faca e abusou sexualmente da jovem. Após o crime, ele ainda a obrigou a seguir com ele e disse que a deixaria em casa, mas mais uma vez mudou o caminho, quando a mulher decidiu pular da moto em movimento na pista e pediu ajuda a um motorista que passava pelo local.

O suspeito conseguiu fugir, mas foi encontrado horas depois vestindo a camisa com sangue da vítima e com a moto usada durante o crime. O caso foi registrado como estupro e o homem foi preso, sem direto a fiança.

Fonte: G1.globo.com