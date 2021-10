Homem morre baleado durante assalto em Jarinu

Um homem de 35 anos morreu baleado durante um assalto no bairro Caiuçara, em Jarinu (SP), neste sábado (9). Ele foi abordado quando chegava em casa, junto da esposa e o filho de 14 anos.

Segundo a Polícia Civil, a esposa estava dirigindo e parou o carro em frente à casa. Três homens encapuzados se aproximaram do veículo e atiraram em direção ao casal. A mulher levou três tiros, dois na região do tórax e um no abdômen. Já o homem foi baleado no rosto e no tórax. Ele morreu no local.

Mulher foi levada ao Hospital São Vicente, em Jundiaí (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Jundiaí)

A mulher foi levada ao Hospital São Vicente, em Jundiaí (SP), e segue internada. O filho do casal não foi atingido. A polícia informou que ele estava no banco traseiro do carro.

O veículo passou por perícia e, até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado.

