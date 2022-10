Homem morre e criança fica ferida após caminhão tombar na Fernão Dias

Um homem morreu e uma criança de 12 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um caminhão na tarde desta terça-feira (18), na rodovia Fernão Dias, na divisa entre Vargem e Bragança Paulista.

Rodovia Fernão Dias, trecho de Vargem (Imagem Ilustrativa: Reprodução/ Google Street View)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do km 9 da rodovia. O motorista do caminhão teve um mal súbito, colidiu contra um carro e com o impacto da batida a carreta caiu em uma ribanceira. O motorista do caminhão e os passageiros do carro não ficaram feridos.

Ainda de acordo com a PRF, a carreta estava transportando cerveja e foi saqueada por motoristas e moradores. Com a remoção da carga pelos populares, a carreta tombou novamente e algumas pessoas ficaram presas no contêiner do caminhão.

Um homem de 41 anos, morador de Vargem, ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma criança de 12 anos, que também se feriu com o tombamento da carreta, foi socorrida e levada para a Santa Casa de Bragança Paulista.

O Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as equipes da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência.

Fonte: G1.globo.com