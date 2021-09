Jovem mata o pai a facadas em Bragança Paulista

Um jovem de 18 anos matou o pai a facadas na madrugada desta segunda-feira (27) no bairro Santa Rosa em Bragança Paulista (SP). Ele chegou a se entregar à polícia, foi preso, mas após audiência na Justiça, conseguiu o direito de responder em liberdade pelo crime.

Delegacia de Bragança Paulista (Foto: Reprodução/ Street View)

De acordo com a Polícia Civil, o motivo alegado pelo autor do crime foi legítima defesa. Segundo o depoimento dele, o pai, de 51 anos, foi esfaqueado depois de uma briga, que teria começado ainda no domingo à tarde.

Segundo o jovem, o pai vinha fazendo ameaças de morte a ele há algum tempo. Na madrugada, ele teria chego bêbado em casa e começado a agredir o filho.

O autor do crime conta que teria sido tirado da cama pelo pai e começaram as agressões. Segundo o jovem, o pai teria ido até a cozinha para pegar uma faca, mas ele conseguiu pegar o objeto antes. O pai teria investido contra ele, o que resultou em uma facada.

A vítima correu para o quarto, mas o filho desferiu outros golpes de faca. Segundo o jovem, o pai o ameaçava dizendo que iria matá-lo a tiros, mas ele não tinha certeza se ele tinha uma arma em casa. Em depoimento ele disse ainda que não chamou socorro porque o pai não se mexia.

Em seguida, ele foi até a casa do irmão para pedir ajuda e contar o que aconteceu. De acordo com o jovem e com relatos de membros da família à polícia, a vítima era uma pessoa violenta que ameaçava constantemente o filho.

O jovem se entregou na delegacia de plantão, onde ficou à disposição da Justiça. Na tarde desta segunda, ele passou pela audiência de custódia e conseguiu o direito de responder ao crime em liberdade.

Fonte: G1.globo.com