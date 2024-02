Homens são detidos após serem flagrados praticando atos sexuais no Escadão, em Atibaia

Dois homens, de 19 e 28 anos, foram detidos após serem flagrados praticando ato sexual em um local público, nesta segunda-feira (5), em Atibaia (SP). O caso aconteceu no ‘Escadão’, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o flagrante foi feito por câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal. O caso aconteceu no início da tarde de segunda, por volta de 13h30.

Caso foi registrado na delegacia em Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia/ Divulgação)

A Polícia Civil informou que os homens estavam praticando ‘atos libidinosos’ e que as câmeras que existem no local flagraram a ação. A GCM foi até o local e encaminhou os dois à delegacia.

O caso foi registrado no plantão policial como ‘ato obsceno’ e os dois homens foram ouvidos e liberados após assinarem um termo de compromisso.

Caso anterior

Em dezembro, câmeras de monitoramento também flagraram a prática de atos sexuais em locais públicos de Atibaia: na ocasião, um homem e uma mulher fantasiada de ‘Mamãe Noel’ foram vistos praticando sexo na decoração de Natal do município, na região central.

A gravação foi feita no dia 17 de dezembro, mas o caso só foi denunciado à Polícia Civil no dia 5 de janeiro, após a Secretaria de Segurança do município tomar conhecimento da publicação das imagens em uma plataforma de vídeos adultos.

As imagens, com cenas de sexo explícito, foram registradas no Calçadão – que fica Rua José Alvim – , na Praça da Matriz e em frente ao Centro Cultural André Carneiro. Em uma das cenas, o casal chega a usar a Casa do Papai Noel para praticar o ato sexual.

Fonte: G1.globo.com