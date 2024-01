Mais de 500 mil veículos passaram pelo Corredor Dom Pedro durante o Réveillon

As rodovias do Corredor Dom Pedro receberam mais de 500 mil veículos durante os quatro dias de operação especial de tráfego, que ocorreu durante o Réveillon, de 29 de dezembro a 1 de janeiro. A Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela operação da malha rodoviária que totaliza 297 km de extensão, em cinco rodovias e três vias de acesso, observou a passagem de 546.765 veículos, em sua maioria, deslocando-se pelas rodovias em direção às praias do Litoral Norte.

De acordo com a Rota das Bandeiras, além das festas de fim de ano, as férias e as altas temperaturas contribuíram para o alto fluxo de veículos no período.

(Foto: Divulgação/Rota das Bandeiras)

O maior volume de tráfego durante o feriado foi registrado na rodovia D. Pedro I (SP-065), que recebeu 392.086 mil veículos, equivalente a 72% do movimento total ao longo do Corredor Dom Pedro. Na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a Concessionária registrou um fluxo total de 75.133 mil veículos, enquanto outros 63.688 mil veículos passaram pela rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360). Já na rodovia Romildo Prado (SP-063), que garante a ligação entre Itatiba e Louveira, foi registrado a passagem de 15.858 mil veículos.

Operação Especial

Durante a operação especial de tráfego, a Rota das Bandeiras registrou um total de 776 atendimentos aos usuários que passaram pelo Corredor Dom Pedro. Foram registrados 346 atendimentos a veículos com pane mecânica, 21 com pane elétrica e 13 com superaquecimento no motor. Cinco usuários solicitaram atendimento clínico através das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário ou do serviço 0800 da Concessionária.

A Concessionária também registrou 25 veículos estacionados indevidamente pelo acostamento, o que é considerado uma infração gravíssima, e pode causar graves acidentes. Durante os quatro dias, foram registrados 10 acidentes, sendo 5 deles com vítimas, 4 acidentes sem vítimas e 1 óbito, registrado no km 125 da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Valinhos, sentido Jacareí, resultado de mal súbito sofrido por motorista enquanto dirigia, na noite da segunda-feira, 1 de janeiro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras