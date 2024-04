Mais de 620 mil veículos trafegaram pelo Corredor Dom Pedro durante o feriado de Páscoa

As rodovias do Corredor Dom Pedro receberam 620.057 veículos durante os quatro dias de operação especial de tráfego da Páscoa, entre os dias 28 e 31 de março. A Concessionária Rota das Bandeiras, responsável por cinco rodovias e três vias de acesso que totalizam 297 km de extensão, registrou maior movimento de veículos em direção às praias do Litoral Norte.

Como previsto, o maior volume de tráfego nesse período foi registrado na rodovia D. Pedro I (SP-065), que recebeu 425.505 veículos, equivalente a 69% do movimento total ao longo do Corredor Dom Pedro. Na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a Concessionária registrou um fluxo de 93.136 veículos, enquanto outros 81.038 veículos passaram pela rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360). Já na rodovia Romildo Prado (SP-063), que garante a ligação entre Itatiba e Louveira, foi registrada a passagem de 20.378 veículos. O volume total de veículos foi 5,3% maior do que o previsto pela Concessionária para o feriado.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Operação Especial

Durante a operação especial de tráfego realizada pela Rota das Bandeiras, houve o registro de 809 atendimentos aos usuários que passaram pelo Corredor Dom Pedro. Foram registrados 402 atendimentos a veículos com algum tipo de pane, sendo ela mecânica, elétrica ou seca. Outros 17 usuários solicitaram atendimento clínico a partir do serviço 0800 da Concessionária ou das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Durante os quatro dias de operação, também foram registrados 19 acidentes; em 11 deles houve o registro de vítimas e oito acidentes foram sem vítimas. Nesse feriado, nenhum óbito foi constatado. A Concessionária reforça que, antes de seguir viagem, o motorista deve sempre realizar a manutenção preventiva em seu veículo para uma viagem mais segura e tranquila.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras