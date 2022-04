Rodovia D. Pedro I terá 16 obras no trecho entre Nazaré Paulista e Igaratá

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, executará um pacote de 16 obras nos municípios de Nazaré Paulista e Igaratá ao longo do ano de 2022. As melhorias consistem na remodelação de acessos vicinais às margens da rodovia D. Pedro I (SP-065), contemplando melhorias na estrutura de pavimento de vias locais.

Rodovia D. Pedro I, Km 47 (Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Serão 8km de novas pistas, com investimento total previsto de R$ 34 milhões por parte da Concessionária. Além da pavimentação de vias de terra, será feita a sinalização das vias e sistema de drenagem para escoamento de águas das chuvas. Os locais também contarão com serviços de Conservação da Concessionária, para que a qualidade seja mantida ao longo dos anos. Após o período de chuvas do primeiro trimestre, parte das obras já teve início e a previsão é de que o pacote de melhorias seja concluído até o fim deste ano.

“Acompanhamos de perto o desenvolvimento do projeto por parte da Rota das Bandeiras e pontuamos alguns ajustes que vão beneficiar a população de Nazaré Paulista. Essas obras, junto com algumas intervenções sob responsabilidade da Prefeitura, vão trazer muito mais qualidade de vida para nossa população”, destaca o prefeito de Nazaré Paulista, Murilo Pinheiro.

Entre as melhorias previstas, está a adequação do acesso à D. Pedro I no km 37. Uma via marginal à pista sul (sentido Jacareí) será construída na divisa entre os dois municípios, com um total de 1,6 km de extensão.

Previstas no contrato de Concessão, a pavimentação e regularização de acessos às margens da D. Pedro I já foi executada em 14 pontos. Ao todo, oito municípios do Corredor Dom Pedro serão beneficiados. A previsão da Concessionária é de que até o fim de 2024 outros 40 trechos passem por obras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras