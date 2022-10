Rota das Bandeiras realiza Pesquisa de Satisfação Online com usuários do Corredor Dom Pedro

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro, realiza uma Pesquisa de Satisfação Online para que os usuários avaliem os serviços prestados ao longo de 297 km de rodovias. Para participar, basta acessar https://bit.ly/3D5H5xK

Na Pesquisa, 15 itens são avaliados, como qualidade do pavimento, fluidez do tráfego e sinalização. Além disso, há questões que traçam o perfil do usuário, como frequência de uso, principal motivo para trafegar pelas rodovias e tipo de veículo utilizado.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

O questionário completo é respondido em menos de cinco minutos. O resultado da avaliação irá auxiliar a Concessionária a traçar um raio-x de seus usuários, conhecer como ele avalia os serviços prestados e, ainda, na identificação de pontos de melhoria.

A Pesquisa é realizada desde 2009, início da Concessão do Corredor Dom Pedro, conjunto de cinco rodovias no eixo entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba. Diariamente, 450 mil mil veículos circulam pelos 17 municípios de uma das regiões mais desenvolvidas do país.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras