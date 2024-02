Mais de 940 mil veículos passaram pelas rodovias do Corredor Dom Pedro durante o Carnaval

As rodovias do Corredor Dom Pedro receberam 946.849 veículos durante os seis dias de operação especial de tráfego de Carnaval, entre os dias 9 e 14 de fevereiro. A Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela operação da malha rodoviária que totaliza 297 km de extensão em cinco rodovias e três vias de acesso, registrou maior movimento de veículos em direção às praias do Litoral Norte e algumas cidades do interior com tradição nas festas de carnaval.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

O maior volume de tráfego durante o feriado foi registrado na rodovia D. Pedro I (SP-065), que recebeu 644.981 veículos, equivalente a 68% do movimento total ao longo do Corredor Dom Pedro. Na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a Concessionária registrou um fluxo total de 149.018 veículos, enquanto outros 120.962 veículos passaram pela rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360). Já na rodovia Romildo Prado (SP-063), que garante a ligação entre Itatiba e Louveira, foi registrada a passagem de 31.888 veículos.

Operação Especial

Durante a operação especial de tráfego, a Rota das Bandeiras registrou um total de 1.332 atendimentos aos usuários que passaram pelo Corredor Dom Pedro. Foram registrados 628 atendimentos a veículos com algum tipo de pane (mecânica, elétrica e seca). Outros 121 usuários precisaram de atendimento devido a problemas com os pneus de seus veículos e 18 usuários solicitaram atendimento clínico a partir das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário ou do serviço 0800 da Concessionária.

Durante os seis dias de operação, foram registrados 17 acidentes, sendo 10 deles com vítimas, 4 acidentes sem vítimas e 3 óbitos. O primeiro óbito ocorreu na noite do sábado, 10, na rodovia D. Pedro I, em Campinas, na pista sentido Jacareí, resultado de uma colisão traseira entre dois veículos de passeio. Já na madrugada de sábado para domingo (11), na rodovia Eng. Constâncio Cintra, em Jundiaí, uma colisão frontal entre uma motocicleta e um veículo de passeio resultou na morte de um dos envolvidos. O último óbito registrado pela Concessionária aconteceu no anel viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas, na pista sentido Anhanguera, na noite do domingo, dia 11. Motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária da rodovia, colidindo com outro automóvel que transitava no local. O passageiro do veículo que causou o acidente morreu no local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras