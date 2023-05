Operação Especial do feriado do Dia do Trabalho termina sem mortes no Corredor Dom Pedro

O fim de semana prolongado por conta do feriado do Dia do Trabalho levou 612.566 veículos ao Corredor Dom Pedro de rodovias. O volume foi registrado pela Rota das Bandeiras em quatro dias de Operação Especial, entre sexta-feira (28) e o fim da noite de segunda (1º). O tráfego foi 4,5% acima do previsto inicialmente pela Concessionária.

Durante os quatro dias, foram registrados 11 acidentes, a maioria deles com ilesos ou vítimas leves. Nenhum acidente fatal foi registrado. Na semana anterior, com o feriado de Tiradentes, foram 17 ocorrências, também sem fatalidades. Na ocasião, entre os dias 20 e 23, circularam pelas vias 634.483 mil veículos.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Durante a Operação Especial, guinchos e ambulâncias da Concessionária permaneceram posicionados em pontos estratégicos do Corredor Dom Pedro, para garantir a agilidade nos atendimentos. O monitoramento ininterrupto contou com 94 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorreram as rodovias, para prestar auxílio aos motoristas.

O atendimento no Corredor Dom Pedro ocorre de forma permanente. Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Movimento por rodovia

O maior movimento durante o feriado foi registrado na D. Pedro I (SP-065). Ao longo dos 145km da via, circularam 423 mil veículos. Pela Prof. Zeferino Vaz (SP-332), foram 87 mil motoristas. Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) contou com a passagem de 82 mil automóveis, enquanto a Romildo Prado (SP-063) registrou 20 mil usuários.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras