Moradora de Bragança Paulista é indenizada por banco após empréstimo indevido

Uma moradora de Bragança Paulista será indenizada em R$ 15 mil por um banco após um empréstimo indevido feito no nome dela e também por danos morais. A decisão é da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou também o cancelamento da negativação do nome da autora da ação.

Moradora de Bragança Paulista será indenizada por banco por conta de empréstimo indevido (Foto: Divulgação/Tribunal de Justiça de São Paulo)

De acordo com o TJSP, a cliente entrou em contato com o banco por conta do bloqueio de um cartão de crédito e forneceu alguns dados pessoais. Em seguida, ela foi surpreendida com um depósito na conta bancária referente a um empréstimo que não havia sido solicitado.

Com a ação, além da indenização, o empréstimo foi anulado. A instituição ainda foi multada por ato atentatório à jurisdição em 15% do valor da causa, já que negativou o nome da autora antes do julgamento do processo, o que não é permitido.

De acordo com o recurso, o banco deveria ter provado que o empréstimo foi solicitado pela cliente, o que não aconteceu.

Fonte: G1.globo.com