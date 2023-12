Motociclista de 51 anos morre em acidente com carro em Bragança Paulista

Um motociclista de 51 anos morreu em um acidente com um carro em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo (17).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 16h40, na rodovia Benevenuto Moretto, na altura do bairro São Miguel.

Rodovia Benevenuto Moretto, em Bragança Paulista (Foto: Reprodução / Google Street View)

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou o motociclista caído com chão com ferimentos.

O motorista do carro que se chocou com a moto tem 60 anos e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento à Polícia Civil.

De acordo com ele, a vítima seguia sentido Tuiuti, mas invadiu a pista na contramão, sentido Bragança Paulista, e colidiu frontalmente com o carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e confirmou a morte do homem no local. Uma funerária encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e o motorista do carro foi liberado.

Fonte: G1.globo.com