Operação apreende 1,5 tonelada de fios de cobre sob suspeita de furto em Bragança Paulista

Uma operação apreendeu 1,5 tonelada de fios de cobre alvos de furto em Bragança Paulista nesta terça-feira (29). De acordo com a polícia, o material estava em um comércio e o dono foi detido por receptação. No local foram identificadas fiações furtadas de um ginásio de esportes na cidade.

Material apreendido (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bragança Paulista)

Agentes da polícia e guarda municipal flagraram os materiais durante a ‘Operação Sucata’, que começou depois de vários flagrantes de roubo de fios em prédios públicos e construções da cidade.

Durante a operação, em um dos estabelecimentos a polícia apreendeu 1,5 tonelada de fios de cobre. Na apuração, a polícia descobriu que do material apreendido, 140 kg tinham sido furtados no fim de semana no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici, o Lourenção, localizado no bairro Aparecida.

A suspeita da polícia é de que haja um esquema de roubo e receptação. Os materiais furtados são depois levados a ferros velhos e vendidos de forma ilegal.

A polícia informou que segue investigando os casos.

Fonte: G1.globo.com