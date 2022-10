Duas mulheres foram presas nesta segunda-feira (24) após agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrarem seis tabletes de cocaína na mala de uma delas, durante revista em um ônibus na Rodovia Fernão Dias, no trecho da cidade de Vargem (SP).

Passageiras são presas com 6,5 kg de cocaína em ônibus na Fernão Dias em Vargem, SP (Foto: Divulgação/ PRF)

O flagrante aconteceu por volta das 10h30 no Km 8 da rodovia, em um veículo que vinha de São Paulo (SP) e tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará.

Durante conversa entre policiais e passageiros, a dona da mala começou a apresentar sinais de nervosismo e versões confusas sobre a bagagem que levava, o que levantou a suspeita dos policiais, que decidiram revistar os pertences dela.

Após a descoberta da droga na bolsa, a mulher informou que havia alguém com a função de vigiar o transporte do entorpecente dentro do coletivo e desta forma a PRF conseguiu encontrar a segunda mulher que fazia parte do esquema.

As duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas à polícia judiciária de Vargem. Os tablete totalizaram 6,5 kg de cocaína foram apreendidos.

