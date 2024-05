Piloto e empresário de sucesso é encontrado morto em cachoeira de Joanópolis

Encontrado morto em uma cachoeira de Joanópolis, no interior de São Paulo, Sylvio de Barros tinha 57 anos e uma trajetória de sucesso como empresário e automobilista.

O corpo de Sylvio foi encontrado entre pedras de uma cachoeira perto do hotel em que ele estava hospedado na cidade, que fica na região bragantina. O caso foi registrado na segunda-feira (27) – leia mais detalhes abaixo.

Sylvio de Barros morreu aos 57 anos (Foto: Divulgação)

Sylvio Alves de Barros Netto nasceu no dia 21 de fevereiro de 1967 e dedicou a vida ao setor automotivo.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), ele trabalhou em empresas da rede privada, até que começou a empreender.

Em 1995, Sylvio fundou a Webmotors, plataforma online de venda de carros e motos que é considerada uma das primeiras startups brasileiras. Ele não seguia mais à frente do negócio.

“Lamentamos profundamente a partida precoce de Sylvio de Barros, empreendedor visionário que fundou a Webmotors em 1995 e liderou a nossa empresa até 2002. Sua contribuição para os setores de tecnologia e automotivo sempre será lembrada e valorizada por todos nós. Nos solidarizamos com todos os seus familiares e amigos neste momento de pesar”, publicou a empresa nas redes sociais.

Sylvio também fundou outros negócios de sucesso na área de tecnologia, como por exemplo iCarros, Magnopus, zFlow e ZMatch.

Além da carreira como empresário, Barros era piloto e participou de diversas categorias brasileiras e até fora do país.

Nos últimos anos ele pilotou na Porsche Cup Brasil – competição automobilística do Brasil que utiliza apenas Porsches – e chegou a ser campeão em 2011 e 2021. Além disso, venceu a classe GT3 Cup em 2018.

Ele também pilotou em provas de rally, como no Rally Dakar e Rally dos Sertões.

A morte de Sylvio de Barros foi muito lamentada por automobilistas, como Felipe Massa, Cacá Bueno, Lucas Moraes e Lucas Di Grassi.

Em nota, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) lamentou a morte do piloto. O texto foi assinado por Giovanni Guerra, presidente da CBA.

O caso

O piloto de automobilismo e empresário, Sylvio Alves de Barros Netto, de 57 anos, foi encontrado morto em uma cachoeira em Joanópolis, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, Sylvio estava hospedado com a esposa em um hotel no bairro Sertãozinho e, durante a hospedagem, programou uma sessão de terapia juntamente com a esposa no último domingo (26).

À polícia, a esposa contou que Sylvio terminou a terapia 10 minutos antes dela. O documento cita ainda que a terapeuta apontou que ele estava bem e que acredita que ele teria ido meditar na cachoeira no interior do hotel.

Ao voltar da terapia, a esposa não encontrou mais Sylvio e uma equipe dos Bombeiros foi acionada. As buscas foram feitas até à noite do domingo e retomadas na manhã de segunda.

O corpo foi localizado no início da tarde de segunda-feira (27), entre as pedras da cachoeira próxima ao hotel. O caso foi registrado como morte suspeita.

