Polícia investiga latrocínio de idoso de 91 anos em Bom Jesus dos Perdões

A Polícia Civil investiga o latrocínio de um idoso de 91 anos na noite de domingo (3) em uma propriedade em Bom Jesus dos Perdões (SP). Quatro suspeitos fugiram do local e são procurados.

Alziro Gonçalves Lira foi morto em um latrocínio em Bom Jesus dos Perdões (Foto: Arquivo pessoal)

O crime ocorreu no bairro do Cachoeirinha, na casa em que ele vivia. Os criminosos chegaram ao local em dois carros, arrombaram o portão e quebraram a porta de vidro da sala. Alziro Gonçalves Lira foi morto na frente da esposa.

O idoso trabalhou como ourives e a suspeita é que os criminosos estivessem a procura de ouro e prata na casa. Não há detalhes sobre o que foi levado na ação. Segundo a polícia, o idoso conseguiu ferir um dos homens com um facão.

A Polícia Militar informou que foi acionada por um vizinho, que ouviu três disparos vindos da casa. Os homens fugiram do local.

O Samu foi acionado e constatou a morte do idoso no local. A esposa dele não conseguiu prestar depoimento devido ao estado de choque.

As polícias Civil e Militar fazem buscas pelos criminosos. O corpo do idoso foi velado em uma funerária particular nesta segunda-feira (4).

