O prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedid (DEM), morreu na madrugada desta quinta-feira (2) aos 83 anos.

Segundo a prefeitura, Jesus Adib Abi Chedid morreu às 3h10 em um hospital em São Paulo, em decorrência de broncopneumonia bacteriana e falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o último sábado, quando o vice Amauri Sodré assumiu a administração da cidade.

Prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedid morre aos 83 anos (Foto: Reprodução/ Prefeitura de Bragança Paulista)

Chedid deixa esposa, quatro filhos, 12 netos e uma bisneta.

O velório será no Centro Cultural, com previsão para o início da tarde desta quinta. O sepultamento será às 17h no Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista.

Histórico na política

Chedid cumpria o 5º mandato como prefeito de Bragança Paulista, sendo que em um deles não chegou a completar porque teve o mandato cassado pelo TRE por uso irregular de propaganda.

1º mandato: 1993 a 1996

2º mandato: 2001 a 2004

3º mandato: jan/2005 a set/2005 (com mandato cassado)

4º mandato: 2017 a 2020

5º mandato: 2021 até 2022 (eleito com 53.730 votos válidos)

Durante a ditadura, já tinha sido prefeito em Serra Negra, cidade da região do Circuito das Águas. Foi nomeado e exerceu o cargo por 5 anos e 7 meses, entre 1973 e 1979.

Chedid também foi presidente do Bragantino entre 1988 e 1996.

O político era irmão do também falecido ex-deputado e ex-presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF, Nabi Abi Chedid.

Nos últimos anos, Chedid já vinha ficando por alguns períodos fora da prefeitura por problemas de saúde. Em fevereiro deste ano, ele ficou cerca de 15 dias afastado para tratamento de uma insuficiência respiratória e pneumonia. Já no ano passado, se ausentou por 12 dias após sofrer uma queda em casa.

