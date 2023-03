Prefeitura de Mairiporã realizará Concurso Público no município

Foi publicado o edital de abertura das inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Mairiporã, no estado de São Paulo. Nele, estão contidas todas as devidas informações referentes ao Concurso: as inscrições, os cargos, as vagas abertas, os requisitos exigidos para cada cargo, bem como o conteúdo programático para estudo, entre outros.

(Imagem Ilustrativa de Nguyen Dang Hoang Nhu por Unsplash)

O Concurso tem as inscrições previstas para serem abertas no dia 6 de março de 2023. Os interessados na participação deste, poderão acompanhar o andamento do certame no site da organizadora (www.nossorumo.org.br) Instituto Nosso Rumo, a fim de manterem-se atualizados.

Dúvidas em relação ao processo de inscrição poderão ser direcionadas pelo link Dúvidas Frequentes – Nosso Rumo, na página da instituição, ou pelo telefone (11) 3964-4946, em dias úteis, no horário das 09h00 às 16h00.

Os candidatos interessados também poderão acompanhar, através das redes sociais do Nosso Rumo (Instagram e Facebook), informações, notícias e sugestões relacionadas ao certame, objetivando facilitar o cumprimento dos prazos e obrigações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Instituto Nosso Rumo